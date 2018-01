Lezersbrieven: 'Waarom ik al 25 jaar met plezier les geef'

Hobby

Volgens de directie van het Calvijn College organiseren docenten hun eigen werkdruk. De oplossing is gewoon wat minder stof behandelen. Dat kan makkelijk, want schoolboeken staan vol met 'de hobby van de schrijver'. Geef leraren veel parallelklassen, zodat ze steeds hetzelfde verhaal kunnen afdraaien, en ze krijgen het lekker rustig. Zo leer je leraren om zelf de regie te nemen. Als kers op de taart is er voor hen een 'geluksles' met mindfulness.



Ik geef al vijfentwintig jaar met plezier les. Mijn geheim: ik behandel de hele lesmethode en meer, want ik weet dat schoolboeken het minimum aan basiskennis bevatten. Ik heb verschillende klassen, zodat ik nooit vijf keer dezelfde les hoef te geven. Ik heb regelmatig een geluksles, als ik leerlingen verhalen vertel of met hen de actualiteit bespreek.



Maar mocht ik ooit een manager als Jolanda Hogewind krijgen, die 'echt in me zou investeren' en me 'zou vertellen waar ze heen wilde', dan denk ik dat ik net als tweederde van de collega's van het Calvijn College zou weigeren me op het rad te laten binden om haar slagen te maken, niet in de slachtofferrol zou kruipen, en zelf de regie zou nemen om een andere baan te zoeken.

Mieke de Vos, Haarlem