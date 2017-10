Lezersbrieven: 'Trouwen doe je niet tussen de soep en de aardappels door'

Met belangstelling heb ik het artikel gelezen over gratis trouwen. Inderdaad, er zijn wachttijden voor gratis trouwen. Zelf ben ik 18 jaar trouwambtenaar en wat is er veel veranderd. Ik zeg dit met pijn in mijn hart. Trouwen, het is zo bijzonder, net als kinderen krijgen. Dat doe je eigenlijk niet even 'tussen de soep en de aardappels door'.



Kiezen voor drank en dj staat voorop lees ik, en je hoeft ook niet op pad voor trouwkleding of diep in de buidel te tasten. Een gratis huwelijk, bij onze gemeente alleen in aanwezigheid van de getuigen. Een administratief huwelijk, in totaal met 10 personen, inclusief paar en getuigen. Geen huisbezoek, geen kennismaking, geen info voor een speech, gewoon 20 minuutjes samen een krabbel en handdruk. Maar het huwelijk is zoveel meer, kan zoveel meer zijn! Uitspraken als drank en dj, maar ook 'het is maar een formaliteit'.



Soms denk ik: raar dat mensen een huwelijk een formaliteit noemen. Een duur trouwpak, ach, dat kan soms wat minder, maar de liefde die voor die ander diep in je hart genesteld zit, die kan toch niet met minder? Trouw en rouw, emoties om met veel goede vrienden om je heen te delen, beide inderdaad duur. Maar als iemand overleden is, doen we het toch ook niet af met alleen een handtekening. Ik heb al veel paren mogen trouwen, met veel toeters en bellen, met wat minder harde toeters, maar met o zo veel liefde, want dat zijn de ingrediënten om het echt gedenkwaardig en mooi te maken. Lieve aanstaande bruidsparen, denk er eens goed over na, want als het goed is, trouw je maar één keer.

M.van Venrooij, Waalwijk





Bange mannetjes

In de brief van de dag van vandaag wordt duidelijk dat het uitblijven van een adequate reactie meewerkt aan het doorzieken van de 'Weinsteins' van deze wereld. Natuurlijk is het onwettig en toch 'van alle tijden'. De schrijfster, oud-omroepster, laat weten: Ik heb er nooit wat over gezegd, omdat ik bang was dat het tegen me gebruikt zou worden.

Het is zaak die angst te overwinnen, en het probleem terug bij hem te leggen en de man te vragen: 'Ben je niet bang dat dit tegen je gebruikt gaat worden?' Niets zeggen roept het beeld op dat hij het kan maken. Despoten en tirannen, autocraten en heerszuchtige vaders: zij krijgen te vaak uit vrees geen passend eerlijk antwoord.

Als zij zonder ruggesteun persoonlijk worden geconfronteerd, blijven er vaak kleine bange mannetjes over die geen verweer hebben - omdat het er niet is. Het zelfbeeld groeit aan de hand van de manier waarop hij wordt benaderd. De filosoof Buber zei het al: Mein Ich wächst an deinen Du.

Winfried Wüstefeld, Leusden





Advocaten, tbs is prima voor zedendelinquenten

Natuurlijk zien daders van ernstige delicten op tegen tbs voor onbepaalde tijd. Ze gaan liever voor bepaalde tijd de gevangenis in. Dan denken ze er zo snel mogelijk vanaf te zijn. Toch bewijzen hun raadslieden hen geen dienst door hen te ontraden om mee te werken aan persoonlijkheidsonderzoek op het Pieter Baancentrum. Het wordt hoog tijd dat de geheimzinnigheid rond de behandeling van geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbare patiënten wordt opgeheven. Meer openheid is in ieders belang.



Natuurlijk dient de privacy van patiënten gewaarborgd te zijn. maar over werkwijze en methodieken mag veel meer naar buiten gebracht worden, om zo meer rust in de samenleving te krijgen.

Als de rechter tbs oplegt wordt aan de hand van de vorderingen van de behandeling steeds opnieuw beoordeeld of verlenging nodig is. Bij mensen met ernstige stoornissen kan de behandeling inderdaad vele jaren duren. In uitzonderlijke gevallen lukt de behandeling niet en gaan de veroordeelden voor onbepaalde tijd naar een 'Long Stay-afdeling'.



Toch is tbs-oplegging niet alleen in het belang van de veiligheid van de samenleving maar is het uiteindelijk ook in het belang van de veroordeelde zelf dat deze een adequate en gedegen behandeling krijgt. In de gevangenis wordt de delinquent niet wijzer, maar wel grimmiger. De kans op herhaling van strafbare feiten is erg groot.

Bij tbs is de delinquent patiënt geworden.



De ziekte en/of stoornissen worden opgespoord en bestreden langs diverse wegen, zoals medicatie en therapieën. Ik vind dat de sociotherapeut wel degelijk een nauwe band moet aangaan met de patiënt. Want alleen dan voelt deze zich op den duur veilig en vertrouwd en durft hij de vaste, foute patronen los te laten en nieuw verstandig gedrag aan te leren.



Binnen de tbs-behandeling wordt gezocht naar oorzaken van de ontsporingen en naar de omstandigheden ten tijde van het delict. Na behaalde successen wordt geleidelijk aan een resocialisatieproces op gang gebracht met oefensituaties die steeds verder uitgebreid worden. Maar elke stap wordt grondig voorbereid en er moet tevoren toestemming voor verkregen worden van behandelaar, therapeuten en zelfs het ministerie. Er wordt alles aan gedaan om een gezond netwerk op te bouwen en zo gunstig mogelijke omstandigheden te creëren zodat de waarschijnlijkheid van een terugval en een nieuw delict tot erg klein wordt teruggebracht. Dat is beter voor de patiënt, beter voor diens familie en vriendenkring en beter voor de samenleving als geheel.

Jos Korthout, coördinator tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal van 2006 tot 2008, sociotherapeut pyschiatrische kliniek Den Dolder 1999-2006