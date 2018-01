Lezersbrieven: 'Stop met extra regels en luister beter, ook naar managers'

Communicerende vaten

Nederland is niet alleen kampioen in deeltijdwerk, maar ook in mantelzorg en vrijwilligerswerk. Stel je twee vaten voor. In het ene vat zit betaalde werktijd en in het andere vat zitten de uren mantelzorg plus vrijwilligerswerk. Dat zijn communicerende vaten. Alvorens vol in te zetten op voltijdwerk door iedereen, zou ik het Planbureau laten berekenen wat het de maatschappij sociaal, cultureel & economisch kost om de uren van het ene vat in het andere over te pompen.

Annelies Jacobsen, Dordrecht