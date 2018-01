Lezersbrieven: 'Schilder parttime werkende vrouwen niet af als afhankelijke wezens'

Omgekeerde wereld

Uit mijn hart gegrepen het stuk van Marloes van Raamsdonk. Mijn zoon gaat stagelopen in de ict. Vijf dagen van 8 uur werk met maar één (lunch-)pauze van 30 minuten. Behalve dat ik niet begrijp hoe je in godsnaam zolang supergeconcentreerd kunt werken in deze sector, heb ik ook medelijden met deze mensen. Mijn zoon is boos op al die vrouwen die mogen deeltijdwerken... pfff. Omgekeerde wereld. Ik adviseer hem heel goed te worden, zodat hij contracten kan afdwingen van 32 uur. Ik gun het iedereen. Ik vraag mij af of het echt een man/vrouw-probleem is of een sectorgebonden probleem. In de gezondheidszorg en het onderwijs is alles parttime en in de bank- en ict-sector is alles fulltime. Dat laatste is het Angelsaksische model.

Nelleke Zwager, Hoorn