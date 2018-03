Lezersbrieven over Blok: 'Het moet per se iemand van de VVD zijn, want partijbelang gaat boven landsbelang'

Geen visie

Als minister van Volkshuisvesting gaf Stef Blok geen blijk van grote visie of doorpakken op aanstormende problemen. Zo werd geen vaart gezet achter het isoleren en verduurzamen van woningen, het socialer maken van woningbouwcorporaties of het strakker regisseren van de problemen rond de woningbouwschade door aardbevingen in Groningen. Er was geen visie op een decentralisatiebeleid als oplossing voor de woningnood in de Randstad of het groeiende fileprobleem. Wel werd toegestaan dat iedereen nu hun achtertuintjes volbouwt en dat de bouw is versnipperd in zzp'ers. Voor een sterk buitenlandbeleid met visie is alleen administratie geen optie.



Sjoerd Nienhuys, Hilversum