Lezersbrieven: 'Het gaat niet om schuld maar om verantwoordelijkheid'

Het Nederlandse culturele archief geldt voor alle Nederlanders

Historicus Hubert J.M.W Peters haalt in zijn opiniestuk filosoof Ger Groot en historicus Piet Emmer aan om een punt te maken over de objectiviteit van geschiedwetenschap. De doelstelling van geschiedwetenschap is volgens Peters 'het reconstrueren van de werkelijkheid van het verleden'. Ondanks zijn terechte opmerking dat 'volledig objectiveren van voorbije beschavingen natuurlijk onmogelijk is', houdt hij vast aan de vastgeroeste intentie om stellingname te vermijden. Zo zegt Peters over 'de historicus': 'Hij probeert de feiten te begrijpen binnen hun eigen tijd.' De (mannelijke) historicus houdt, zo lijkt het, dat wat zich in het verleden heeft afgespeeld strikt gescheiden van het heden.



Als voorbeeld voor hoe het vooral niet moet, haalt Peters het onderzoek van emeritus-hoogleraar Gloria Wekker aan en noemt haar 'denklui'. Dit klinkt niet heel objectief. Gloria Wekker zet in haar boek 'Witte Onschuld' op inzichtelijke wijze uiteen hoe vierhonderd jaar koloniale geschiedenis onvermijdelijk onze cultuur heeft beïnvloed en daarmee nog steeds deel uitmaakt van onze huidige samenleving.



Peters beweert foutief dat Wekker dit een 'cultureel archief van 'dé witte mens'' noemt. Ten eerste is het 'cultureel archief' niet haar term, maar die van de Palestijns-Amerikaanse auteur Edward Said. Ten tweede past zij dit toe op een specifiek Nederlandse context en spreekt dus van een Nederlands cultureel archief. Daarbij spreekt zij voortdurend vanuit de 'wij'-vorm. Dit Nederlandse culturele archief geldt namelijk voor alle Nederlanders. Ik zou dit niet hoeven uitleggen als Peters de moeite had genomen om haar onderzoek te lezen en serieus te nemen. In plaats daarvan is 'de historicus' voor Peters vooralsnog een 'hij' en kan wat Wekker betoogt slechts 'denklui' en onderdeel van 'emotionele en kortzichtige percepties' zijn.



Het punt dat Peters wil maken met zijn stuk is, zoals de titel aangeeft, dat hij geen schuld draagt en zich niet schaamt. Ik vraag me af hoe lang witte mensen nog getroost moeten worden voor zij inzien dat het hier niet gaat om schuld. Peters heeft geen schuld aan de daden van zijn 17de-eeuwse voorvaderen. Hij heeft slechts de verantwoordelijkheid om vandaag, in 2018, al is het maar in de geringste mate, de gedachte toe te laten dat wat vierhonderd jaar lang onderdeel is geweest van, in dit geval, de Nederlandse cultuur, nog steeds in een of andere vorm aanwezig is. Zoals Calvijn in onze cultuur zit verankerd (doe maar gewoon), zo valt niet te ontkennen dat een superieur gedachtegoed uit diezelfde tijd (of ze dat toen wel of niet zelf zo zagen) onderdeel uitmaakt van ons systeem vandaag. Peters' stuk is hier helaas een bewijs van.

Mirjam Linschooten, Amsterdam