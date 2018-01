Lezersbrief: 'Beschrijf mensen niet met 'wit' of 'zwart' maar topografisch'

Blank betekent transparant

De discussie blank versus wit krijgt steeds absurdere trekjes. Eerst had je mensen die vonden dat 'blank' moest verdwijnen omdat het een negatieve associatie had, zoals bijvoorbeeld tijdens de apartheidsperiode in Zuid-Afrika de borden 'slegs vir blankes, whites only'. Anderen vonden weer dat blank niet kan omdat het een te neutraal woord is omdat blank, net als bij maagdelijk wit of trouwen in het wit, onschuld betekent.



Maar nu doet de NOS 'blank' juist in de ban, omdat volgens NOS-baas Marcel Gelauff 'blank in tegenstelling tot zwart een positieve connotatie heeft'. Hier klopt allemaal niets van. Wit heeft gemiddeld genomen minstens een net zo positieve of neutrale klank als blank. Door wit tegenover zwart te zetten versterkt de NOS juist het generaliserende racistische zwart-witdenken. Nota bene in een tijd dat de Nederlandse bevolking steeds gemeleerder wordt.



Bovendien is wit net als zwart geen kleur. Het zijn zelfs geen echte huids'kleuren'. Het zijn net als geel voor Oost-Aziaten en rood voor de oorspronkelijke Amerikanen voor veel mensen zeer negatief klinkende omschrijvingen. Het eeuwenoude Germaanse woord blank daarentegen is de perfecte beschrijving van de huid van veel blanke Nederlanders met name in de winter. Het betekent oorspronkelijk blinkend of doorzichtig. Bij blanke lak en blanke huid betekent het dus 'transparant'. Feitelijk: iets wat je niet ziet. Vandaar ook blanco cheque. Daarna werden pas mensen met een bruinere huid blank of Kaukasisch genoemd.