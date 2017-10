Lezers over het regeerakkoord: 'Ik ben hier zeer boos over geworden'

Uit het niets

Ik ben 64 jaar oud en leef van een kleine pensioenuitkering van 882 euro. De plannen die tot nu uitlekken voor de aanstaande kabinetsperiode voorspellen voor mijn situatie niet veel goeds. Waar ik nog het meest van geschrokken ben is het opnieuw invoeren van het forfait voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost.

Enige jaren geleden heb ik mijn hypotheek, die niet meer zo groot was, afgelost omdat de Wet Hillen het mogelijk maakte dat je op die manier geen eigenwoningforfait meer bij je inkomen moest tellen. Het was tevens een stimulans om onze nationale hypotheekschuld die veel te groot was en is volgens het IMF, kleiner te maken. Echter nu plotseling uit het niets wordt de wet weer ingetrokken. Ik ben hier zeer boos over geworden. Ik vind dit onbehoorlijk bestuur, eens te meer blijkt dat de politiek niet meer te vertrouwen is. Het ergste is nog dat met name mensen getroffen worden die netjes hun hypotheek volledig hebben afgelost. Vaak gaat het hierbij om ouderen die net als ik, nu van een karig pensioen rond moeten komen en deze extra last er niet nog eens bij kunnen hebben.

Rinus Witkam, Goes



Bovengemiddeld

Ik begrijp Wiegel niet zo goed. Komt nu opeens op voor mensen met een 'klein' pensioentje. Is het niet zo dat mensen die in staat waren de hypotheek op hun huis af te lossen toch waarschijnlijk wel een bovengemiddeld inkomen hadden en dus ook een bovengemiddeld pensioen? Zij konden mede aflossen dankzij de forfaitmaatregel, die dus intussen wel door andere, minder gefortuneerde huizenbezitters moest worden opgebracht. Nu zij, mede dankzij deze "subsidie" , op hun oude dag geen woonlasten meer hebben, is het toch niet onredelijk dat zij weer, net als iedere andere, vaak minder bedeelde, huizenbezitter, gewoon hun forfait gaan betalen?

Jos Oostveen, Vianen



Doorrekenen

Wiegel (VVD) en Van Rooijen (50plus) winden zich op over een maatregel die pas in 2040 volledig effectief wordt. Ook Henk Krol klaagde over 'die mensen met alleen maar AOW die hun huis hebben afbetaald'. Knap dat hij nu al weet wie er in 2040 hun huis hebben afbetaald en alleen AOW ontvangen!

Het voorbeeld dat de Volkskrant (Ten eerste, 10 oktober) voorrekende heb ik nog iets verder doorgerekend. Stel dat je die 1.800,00 euro eigenwoningforfait (bij een woningwaarde van 300.000,00) volledig kunt verrekenen met je hypotheekrente van 1.800,00. (bij een renteleast lager dan het forfait is het niet verrekenbaar). Dan heb je bij 3 procent rente nog een hypotheek van 60.000,00 euro. Daarop moet je ook aflossen, en omdat dat binnen 30 jaar moet, aflossingsvrije hypotheken zullen er nauwelijks nog zijn in 2040,en je wilt dan minder woonlasten hebben dan de fiscale woonlasten van 664,00 euro uit het Volkskrantvoorbeeld, dan los je dus maximaal ongeveer 1 procent van je resthypotheek af per jaar en zou je daar nog 100 jaar over doen. Dat is natuurlijk volslagen onrealistisch, dus ben je ook als je je hypotheekrente volledig met het eigenwoningforfait kunt verrekenen altijd duurder uit dan wanneer je je hypotheek volledig zou hebben afgelost.Dus, waar hebben Wiegel, Van Rooijen en Krol het dan eigenlijk over?

Tabe Jorritsma, Oostwold



Gestopt met aflossen

Enige jaren geleden begon ik extra af te lossen op mijn hypotheekschuld. Kort daarop kwam het kabinet met maatregelen om dit gedrag aan te moedigen. Ik ben toen direct gestopt met het extra aflossen, want ik wist zeker, dat de politiek in Den Haag zou komen met een belasting voor mensen, die hun hypotheek hebben afgelost. Den Haag heeft mij niet teleurgesteld: ik heb alle 'vertrouwen in de toekomst'.

M.R. Westenberg, Hasselt



Stabiele regering

Na een record aantal dagen formeren ligt er nu eindelijk een regeerakkoord. Daarin komen veel onderwerpen aan bod en stuk voor stuk natuurlijk heel belangrijk. Maar mijns inziens mist daarin het belangrijkste gedeelte. Dat onderdeel van het akkoord zou ervoor moeten gaan zorgen dat het formeren van een stabiele meerderheidsregering in de toekomst stukken minder lang zal gaan duren. Weet u hoe? Heel simpel: in navolging van de ons omringende landen moet de kiesdrempel worden opgetrokken naar minstens 4 procent.

Patrick Halff, Egmond ad Hoef