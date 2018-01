Lezers over de 'beeldenstorm' in het Mauritshuis

Ook het Mauritshuis afbreken?

De afgelopen dagen blijkt de verwijdering van de buste van Graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen een zegen te zijn voor de verbreding van de kennis van de Nederlandse geschiedenis van de 17de eeuw. Tot voor kort was slechts een heel kleine minderheid van mijn landgenoten op de hoogte van ons verblijf in de noordelijke helft van Brazilië terwijl de doorsnee Braziliaan met trots in het hart kan verhalen over onze korte overheersing daar.



Trots omdat de Hollanders er in tegenstelling tot de reeds aanwezige Portugezen, bouwden aan de infrastructuur en het instellen van een centraal rechtssysteem. Helaas raakten we er daar ook van overtuigd de meest foute gebruiken van de Portugezen over te moeten nemen. Vanuit Brazilië voeren de schepen van de West-Indische Compagnie, in opdracht van dezelfde Graaf Johan Maurits, naar Afrika om daar de belangrijkste steunpunten van de slavenhandel van de Portugezen over te nemen. We raakten betrokken in een handel waarvoor zowel onze Europese als de Afrikaanse voorvaderen die de slaven te koop aanboden, zich heden ten dage diep zouden moeten schamen.



Zou daarom het Mauritshuis zo snel mogelijk van naam moeten worden veranderd of wellicht moeten worden afgebroken? Gelukkig kan ik allen die het Mauritshuis een warm hart toedragen en het met plezier bezoeken berichten dat dit nou niet direct hoeft te gebeuren. De bouw van het Mauritshuis werd niet, zoals velen beweren, door Graaf Johan Maurits gestart met het grote geld dat hij verdiend heeft met zijn gouverneurschap in Brazilië.



Het bouwwerk was in 1632 reeds aanbesteed door de graaf die ervan hield met veel pracht en praal door het leven te gaan. Dit was vijf jaar vóórdat de graaf zich door de WIC met veel geld liet overtuigen van een avontuur in de verre kolonie. Gedurende zijn verblijf in Brazilië heeft zijn vriend Constantijn Huygens zich als bouwmeester ontfermd over de afbouw van het huis dat in 1637 nog niet gereed was. Constantijn liet in dezelfde periode een vergelijkbaar huis (Huygenshuis) aan het Plein in Den Haag bouwen. De rijke afwerking van het Mauritshuis waaronder veel prachtig hout uit Brazilië, heeft de graaf zich wel kunnen veroorloven door zijn handel in de kolonie. Ik zou het museum willen aanraden dat hout toch vooral niet te verwijderen.

Denis Hageman, Amsterdam