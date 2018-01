Lezer Han Bruin: 'In Brazilië is Johan Maurits nog steeds een held'

Aan Johan Maurits hebben we ook onze vrijheid te danken

De directie van het mooiste museum ter wereld, het Mauritshuis in Den Haag, heeft het borstbeeld van zijn bouwheer Johan Maurits, graaf (en later prins) Van Nassau-Siegen (1604-1679) weggehaald vanwege ongeregeldheden tijdens zijn bestuur als gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië (1630-1639), gevestigd in Recife, de huidige hoofdstad van de Braziliaanse staat Pernambuco.



Maar hoe denken zijn slachtoffers in Recife over hem? Hebben zij op verwijdering aangedrongen? Op het belangrijkste plein van Recife, de Praca de República, ziet u voor het Palacio do Gobierno zijn meer dan levensgrote borstbeeld, aanzienlijk groter en fraaier dan zijn Haagse ex-borstbeeld. Uw universitaire graad haalt u aan de Universidad Mauricio de Nassau. De Faculdade Maurício de Nassau is opgegaan in het Centro Universitário Maurício de Nassau, zo genoemd in 2013! Het is nu het Restaurante Faculdade Maurício de Nassau.



U wandelt de stad in via de grootste brug over de Rio Capibaribe, de Puente Mauricío de Nassau. Gaan uw kinderen naar de basisschool, dan is Escola Maurício de Nassau een van de betere onderwijsinstellingen. Zoekt u woonruimte? Als u boven in de woontoren Condominio do Edificio Pier Mauricio de Nassau woont heeft u een fraai uitzicht. Auto leren rijden doet u via de lesauto's van Auto Escola Mauricio de Nassau. Bent u sportief dan loopt u dit jaar de 9de Maratona Internacional Maurício de Nassau. Een uitje brengt u naar het voor de kust gelegen eilandje met het Fort Orange, genoemd naar stadhouder Frederik Hendrik.



In Brazilië, en vooral in de deelstaat Pernambuco, is Johan Maurits van Nassau-Siegen nog steeds een held, naar wie van alles wordt genoemd, zoals in Rotterdam alles naar Erasmus heet. Op Braziliaanse scholen behoort Johan Maurits tot de verplichte leerstof. In Nederland is er niemand meer, die deze oud-Hagenaar kent. Maar dat is volslagen onterecht: niet alleen omdat hij een der fraaiste stadspaleizen in Den Haag deed verrijzen (met medewerking van Jacob van Campen, Pieter Post en Constantijn Huygens), maar ook omdat wij mede aan hem, als jong officier in de Tachtigjarige Oorlog en als oude veldmaarschalk in het Rampjaar 1672, onze vrijheid en onafhankelijkheid te danken hebben.



Tenslotte: Johan Maurits nam twee bekende schilders mee naar Brazilië, om het leven en bedrijf daar vast te leggen. Dankzij die schilders weten we veel over bewoners, dieren en landschappen van Nederlands-Brazilië. Het zijn Frans Post en Albert Eckhout en hun schilderijen hangen in het Mauritshuis. Als de directie consequent is haalt zij ook die onbetaalbare kunstwerken weg.



Han Bruin, Zoetermeer