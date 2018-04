Leven in de cocon van een alternatieve werkelijkheid

Het belangrijkste woord in de titel van Comey's boek is truth, waarheid. Donald Trump onderhoudt, weten we inmiddels, een merkwaardige relatie met dat begrip. Hij is, anders gezegd, een fontein van leugens en halve waarheden. The Washington Post, een krant die door Trump overigens voortdurend wordt beschuldigd van leugens, schreef onlangs dat de president sinds zijn aantreden een gemiddelde van zes onware of misleidende boodschappen per dag heeft gehaald.