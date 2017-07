Leugen moeilijk te bestrijden door verleiding van gewin

Naar aanleiding van de dood van Liu Xiaobo noteerde Bret Stephens in The New York Times dat zij die menen dat China de wereldmacht van de toekomst is te graag vergeten dat China een dictatuur is. Ook meent Stephens dat het staatskapitalisme van China, anders dan sommige experts denken, economisch gezien geen toekomst heeft.



In de Volkskrant noemde Marije Vlaskamp Xiaobo een 'beroepsdissident' en voegde eraan toe dat hij 'als echte intellectueel ook geen groot kenner van het volk' was. Xiabo's stijl is, althans in Nederlandse vertaling, inderdaad niet erg toegankelijk.