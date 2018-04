Letterkundige: Jongeren beleven geen plezier aan Couperus en Multatuli, dus hertalen en inkorten

NIEUWE STANDPUNT

'Liever een luie lezer dan geen lezer. Hertalen mag. Het is de enige manier om literatuur uit het verleden te redden van de vergetelheid. We leven in een cultuur van haast en snelheid, van korte zinnen. Je kunt niet verwachten dat lezers van nu de tijd nemen voor alle uitweidingen en bijzinnen in literatuur uit vroegere eeuwen. Ze gaan ook niet meer te voet naar Parijs. Ik ben nu zelfs voor inkorten. Niet van harte, maar als we het niet doen leest niemand meer klassiekers en dat zou jammer zijn want er zitten pareltjes bij. Zo zou ik bijzonder graag willen dat Klaasje Zevenster van Jacob van Lennep weer gelezen wordt. Een schitterende, spannende roman van duizend pagina's die niet onder doet voor een Jane Austen. De hoofdpersoon groeit op in uiteenlopende milieus, van achterbuurten tot hoge adellijke kringen. Het verhaal zit vol #MeToo-mannen waaraan Klaasje weet te ontsnappen. Nieuwe lezers zijn alleen te vinden als deze roman wordt ingekort en hertaald in eigentijds Nederlands. Oude literatuur kan ook overleven door er een tv-serie of film van te maken. Daar is Klaasje Zevenster heel geschikt voor. Net zoals Lucifer van Vondel, een waanzinnig goed stuk over macht en manipulatie waar je zonder meer Donald Trump in kunt herkennen. Herschrijf de tekst in begrijpelijk Nederlands, zet er een goede regisseur op en mensen gaan weer naar het theater voor Vondel. Ik ben nu zover dat ik denk dat je met stroop meer mensen kunt vangen dan met azijn.'