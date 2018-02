Leraren die een fikse salarisverhoging vragen zijn geen geldwolven

Boze brieven in mijn mailbox. Hoe ik er toch bij kom om te schrijven dat het salaris van een leraar in het basisonderwijs dat van 'een bijbaan' is? Weet ik wel wat een schoonmaker verdient? 'Ik kom zelf uit een onderwijsfamilie en we hebben er altijd een hele dikke boterham van gegeten, met het gezin, en de familieleden afzonderlijk ook', schrijft een lezer. Ja, dat is zo. Ik ken ze ook, gezinnen met twee oudere leraren die riant leven in een groot huis. Een generatie eerder kon een gezin van één lerarensalaris zelfs goed leven.



Maar dat was vroeger.