Leeft Goede Vrijdag nog bij mensen die het niet hebben meegemaakt?

Komt zo'n verhaal over goed en fout nog wel over als mensen het niet zelf mee hebben gemaakt? 'Niet zo lang geleden had iedereen nog wel een opa of oma die erbij was op Golgotha,' vertelt geschiedenisleraar Meindert Klashorst. 'Als die dan vol vuur vertelden over de hemel die drie uur lang pikzwart was - misschien konden ze zelfs nog wat oude knipseltjes of relikwieën laten zien - kwam zo'n verhaal tenminste nog een beetje tot leven. Tegenwoordig kennen de meeste jonge mensen de kruisiging alleen nog uit de Bijbel.'

We zouden bijvoorbeeld ook aandacht kunnen besteden aan andere mensen wereldwijd die aan het kruis zijn genageld Stefan Kousbroek, dominee