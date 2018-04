Leden van KvK moeten zich makkelijker van adverteerders kunnen afschermen

Als een persoon of instantie ter verdediging van een omstreden praktijk aanvoert 'dat we het al honderd jaar zo doen', schiet de argumentatie tekort. Zo is het ook met de gewoonte van de Kamer van Koophandel (KvK) om bedrijfsinformatie van haar cliënten door te verkopen aan commerciële partijen. De KvK - een zelfstandig bestuursorgaan - zegt niet anders te kunnen. Het door haar beheerde handelsregister moet, zo bepaalt de wet, openbaar zijn. Daar komt bij dat de dataverkoop goed is voor ongeveer de helft van haar inkomsten. Daarop is de KvK eens te meer aangewezen nu de politiek, in een poging de ondernemers te ontlasten, de verplichte eigen bijdrage per 2013 heeft afgeschaft. De verkoop van data is dus het gevolg geweest van de destijds nagestreefde marktwerking.



De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - een ander zelfstandig bestuursorgaan - vraagt zich echter af of de KvK het eigen belang niet te veel laat prevaleren boven dat van haar cliënten. Die worden belaagd door aanbieders van commerciële diensten die door de KvK van ammunitie voor direct marketing zijn voorzien. Oftewel: van producten die op het profiel van de geadresseerde zijn afgestemd.