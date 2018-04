Laten we van succesverhaal spreken als jongere in door haar of hem gewild beroep terechtkomt

Brief van de dag: Wanneer is een jongere succesvol?

'Zonder diploma bereik je niks!', verwoordde een van mijn leerlingen het onlangs kernachtig. Ik keek bezorgd om me heen wie van de andere leerlingen deze uitspraak had gehoord, zuchtte even inwendig en kaartte het thema 'werk' nog maar eens opgewekt aan. Mijn leerlingen zitten in het vijfde jaar van het praktijkonderwijs, waar in eerste instantie het doel is leerlingen te laten uitstromen naar een baan. Maar ook in het praktijkonderwijs sluipt de zucht naar diploma's binnen.



Het ergert me dan ook dat ik in de discussie over ons onderwijs zo vaak 'succesverhalen' lees. Deze bestaan steevast uit jongeren of jongvolwassenen die opleiding na opleiding volgen en uiteindelijk hbo of universiteit bereiken. Wat ik mis in al deze berichtgeving is een kritische blik op het fenomeen 'succes'. Wanneer is een jongere eigenlijk succesvol? Als hbo of universiteit is behaald? Als zij of hij is doorgestroomd naar een vervolgopleiding? Een diploma heeft? Ik zou ervoor willen pleiten van een succesverhaal te spreken als een jongere in een door haar of hem gewild beroep terechtkomt. Dat een tiener of een twintiger aan het werk is en durft te zeggen: 'Dit is wat ik kan en dit is wat ik wil.' Ongeacht opleidingsniveau.



Mira van Broekhoven, Roosendaal, docent praktijkonderwijs