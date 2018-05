Langzaamaan beseffen we dat China het mondiale spel niet bedot, maar gewoon beter beheerst

Ik heb nog een weddenschap ­lopen met de decaan van de Erasmus School of Economics, Philip Hans Franses, die er in 2010 wel een fles Veuve Clicquot op wilde verwedden dat het met de snelle groei van China gauw gedaan zou zijn. Die fles champagne heb ik nooit gekregen, hoewel de Chinese economie nog steeds met bijna 7 procent per jaar groeit, ruimschoots het dubbele van de groei in de Verenigde Staten en het driedubbele van de groei in de Europese Unie.



In 1980 was de Amerikaanse economie tien keer zo groot als de Chinese, hoewel China vier keer zoveel inwoners telde.