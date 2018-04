Lang leve de gelijkheid, maar af en toe wenst toch iedere vrouw te worden gewaardeerd vanwege haar vrouwelijkheid?

De Nederlandse samenleving is minder geseksualiseerd dan de Franse. Gedurende de tien jaar dat ik in Amsterdam woonde - ik was een twintiger - was ik aanvankelijk tevreden dat ik uren in een café kon zitten zonder aangesproken te worden door allerlei mannen. Maar na een paar jaar raakte ik in de war vanwege het gebrek aan mannelijke belangstelling. Dat ging zo ver dat ik er een boek over heb geschreven, De mannen van Nederland - het onverbiddelijke oordeel van buitenlandse vrouwen, waarvoor ik een reeks buitenlandse vrouwen sprak die in Nederland woonden. Ze prezen allen de grote gelijkheid in de verhoudingen, maar betreurden ook dat Amsterdamse mannen hen niet voorstelden hun koffer te dragen, hen niet naar huis begeleidden na een late avond en niet om de rekening vroegen. Met reden: Nederlandse vrouwen zouden dergelijk gedrag verdacht vinden. Maar de buitenlandse vrouwen verlangden terug naar die kleine magische muziek die hun leven kleur gaf en maakte dat ze zich bijzonder voelden.