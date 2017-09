Laat Randstad niet zo vollopen, maak Nederland groter

Brief van de dag: maak Nederland weer groot

De woningnood in Amsterdam is inmiddels zo groot dat er boetes worden opgelegd aan huiseigenaren die hun woningen leeg laten staan (Ten eerste, 2 september). Kennelijk blijft de behoefte aan woonruimte in de Randstad gigantisch, ondanks een sterke toename in huizenprijzen en fileleed. Maar is het wel verstandig de Randstad zo te laten vollopen? Of het nu gaat om het huisvesten van instellingen of het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, altijd worden Randstedelijke gebieden aangedragen. Op die manier wordt Nederland steeds kleiner.



De Randstad wordt eerst volgestouwd en vervolgens krijgen we het infrastructureel niet meer voor elkaar. De vier grote steden willen nu dat het nieuwe kabinet 35 miljard euro investeert, vooral om de verstopte infrastructuur uit het slop te trekken. En dan zijn er gebieden die leeglopen. Geen werk, geen infrastructuur, geen internet, geen voorzieningen. Mijn voorstel: maak Nederland weer groot! We gaan niet op een kluitje hokken, maar de Randstad ontlasten door alle gebieden optimaal te benutten en vernuftig met elkaar te verbinden, zowel infrastructureel alsook digitaal. Zeg maar als één grote groene stad.



Ik heb in Duitsland geregeld met Chinezen gewerkt. Als ze me vroegen of ik in de buurt van Amsterdam woon, zei ik altijd 'ja'. Want: waar je ook in Nederland woont, je woont altijd in de buurt van Amsterdam.



Het idee van de stedelijke regio versus de landelijke buitengebieden is compleet achterhaald. Nederland heeft geen metropole area, Nederland ís een metropole area.



Sigrid Helbig, Nijmegen, directeur The Economic Board