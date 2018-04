Laat lezers bijdragen aan  het literaire scheppingsproces

Exoplaneten leren ons meer over de aarde

Lezer Uri Lavy (O&D, 23 april) is van mening dat de vele miljoenen die zijn geïnvesteerd in telescopen die exoplaneten (planeten buiten ons zonnestelsel) vinden en bestuderen, weggegooid geld zijn. Hij is van mening dat de mensheid 'absoluut niets kan hebben aan het identificeren van zo'n planeet, zeker niet zolang we niet met ten minste de snelheid van het licht kunnen reizen'. De scepsis van Lavy is begrijpelijk, maar de speurtocht naar buitenaards leven is slechts de krantenkop die verlokt tot het beantwoorden van een veel belangrijker vraag. Reizen naar exoplaneten is inderdaad bijna onhaalbare toekomstmuziek, op dit moment vooral een inspiratiebron voor sciencefiction-auteurs en een marketinginstrument voor ambitieuze raketbouwers. De hoofdvraag bij de zoektocht naar exoplaneten is dan ook in eerste instantie om meer kennis op te doen over planetenstelsels, en in het bijzonder onze eigen habitat. Wat bepaalt de omstandigheden op het oppervlak van een planeet? Het vinden van buitenaards leven gaat automatisch gepaard met de vraag hoe leven kan ontstaan en voortbestaan op een planeet. Met de vondst van duizenden nieuwe exoplaneten in de afgelopen 23 jaar, en de duizenden die ruimtetelescoop TESS hieraan toe zal voegen, hebben we vergelijkingsmateriaal in handen dat ons onmisbare inzichten oplevert. Voor het oplossen van veel van de 'ernstige, oplosbare problemen op de Aarde' die Lavy noemt, is juist kennis nodig over onze planeet. Die kennis kunnen we verkrijgen door in eerste instantie de aarde te observeren (onder andere door observatie met dure! satellieten) en onze plek in het heelal te vergelijken met zijn soortgenoten. Waarneemfaciliteiten hebben een prijskaartje en wetenschappers moeten publieke aanbestedingen goed verantwoorden, maar ze zijn een goede investering als we ons realiseren dat het om de toekomst gaat. Kennis heeft de mensheid gebracht waar zij nu is. Alleen door meer kennis te verkrijgen en daar wijs mee om te gaan, waarborgen we een gezonde toekomst voor ons nageslacht.



dr. Lucas Ellerbroek, sterrenkundige aan de UvA en schrijver van het boek Planetenjagers