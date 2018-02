Brief van de dag: Laat Koerden niet in de steek

In de strijd tegen IS hebben de Koerden veel bijgedragen. Wat geeft Erdogan en de Turken het recht nu Syrië binnen te vallen om die Koerden te bestrijden? Erdogan noemt die Koerden terroristen, maar zelf gedraagt hij zich als een terrorist. Enkele jaren geleden waren er nog vredesbesprekingen tussen Erdogan en de Turkse Koerden (PKK). Uit eigenbelang vanwege verkiezingen werden die door Erdogan beëindigd en stookte hij de strijd weer op met een ongenadige onderdrukking. En nu voert hij oorlog tegen Syrische Koerden vanwege veronderstelde hulp van hen aan de PKK. Laten de Amerikanen hun Koerdische strijdmakkers nu stikken? En waarom is onze eigen minister Zijlstra zo voorzichtig over de Turkse agressie? Er was zoveel verontwaardiging over de Russische inmenging in Oekraïne, maar is de inval van Erdogan in Syrië niet minstens zo verwerpelijk ? De Koerden hebben recht op autonomie, ook al hebben Irak, Iran, Syrië en Turkije daar moei-te mee. Dat Amerika en Europa de Koerden nu in de steek laten, is beschamend en verfoeilijk.



Jan Hettinga, Oudehaske