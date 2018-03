Laat de tweede helft van Tottenham-Juventus zien aan alle Nederlandse voetballers, trainers en sporters

Verdediger Giorgio Chiellini en doelman Gianluigi Buffon grepen elkaar even vast bij het hoofd, in het heetst van de formidabele strijd. Ze schreeuwden, de trillende mond wijd open. Ogen bijna dicht. Ja, het was gelukt, samen. Son van Tottenham zette voor, Kane was onderweg, Chiellini van Juventus voorkwam met een wilde sliding een doelpunt door de bal tot hoekschop te glijden.



In hun ogen was het verhaal van de strijd op leven en dood geschreven. Verdediger Barzagli deed even later nog een boks met Buffon, toen hij in de laatste minuut een bal van de lijn ramde.