Laat Canada ons gidsland zijn in tijden van Trump

Freeland realiseert zich dat het vertrouwen in de heilzame werking van de globalisering wereldwijd is aangetast. Het is waar dat te veel mensen zich in de steek gelaten voelen, maar internationale handel is het verkeerde doelwit. De vrijhandel en de digitale revolutie hebben de wereld juist over het algemeen goed gedaan, stelt Freeland ferm. Die moeten we dus niet bestrijden, maar omarmen. Wel is ons werkende leven overhoop gegooid, erkent ze. Het gaat erom deze transformatie zodanig te managen, dat niet alleen de bovenste 1 procent van de bevolking ervan profiteert. De sleutel ligt bij de nationale staten die gezinnen, werkenden en gepensioneerden moet ondersteunen en onderwijs en omscholing mogelijk maken. En dat allemaal in een multiculturele samenleving, die het accent legt op vrouwenrechten en uitstraalt dat het leven thuis met dat over de grens één geheel vormt.



Onder dit 'Canadese model' vallen ook allianties met afzonderlijke Amerikaanse staten om handel en duurzaamheid gezamenlijk te bevorderen.



Door de naam van Trump niet te laten vallen onderstreept Freeland dat het temperament van toevallige regeringsleiders uiteindelijk van ondergeschikt belang is bij het aanpassen van de internationale betrekkingen aan nieuwe verhoudingen tussen continenten en aan nieuwe uitdagingen. Met haar welsprekende interventie plaatst zij het mondiale politieke discours weer op het rechte spoor. En ze zet haar eigen Canada als inspirerend gidsland op de wereldkaart.