Kunstenaars behoren veel beter te verdienen

Loon naar werken? In de kunst- en cultuursector is het daarmee niet best gesteld. Dat blijkt uit rapporten van de SER en de Raad voor Cultuur. Daarom is de Fair Practice Code ontwikkeld. Het komt erop neer dat werkgevers en opdrachtgevers in de cultuursector de mensen die zij inhuren, fatsoenlijk dienen te betalen. Met ondersteuning van de minister wordt deze code nu verder uitgewerkt.



Eerlijk belonen klinkt logisch. Als ik een loodgieter bel, stuurt die mij een rekening met voorrijkosten, een uurloon, materiaal en btw. Maar in de kunsten word je vooral aangesproken op het feit dat je werk je passie is. Dat geeft de uitvoerder kennelijk zoveel voldoening dat betaling eigenlijk overbodig is. Als er al betaald wordt ¿ onlangs verscheen het bericht dat 44 procent van de vacatures in de culturele sector voor onbetaald werk is. Tegelijk zijn vergoedingen vaak schamel.



Laat ik twee praktijkvoorbeelden geven. Het eerste volgt uit de column 'Mag ik ff vangen' van Cécile Huijnen, concertmeester van Het Gelders Orkest:



'Vorige maand speelde ik in een poepsjiek hotel in Düsseldorf. De gastheer was een medische organisatie... Eerst repeteren, dan soundchecken, omkleden, een concert geven, het hele scenario. Het was prima georganiseerd en het publiek was razend enthousiast. Gisteren kwam de afrekening. Met aftrek van reiskosten had ik netto 85 euro verdiend. Daarvoor was ik 9 uur in de weer geweest.''