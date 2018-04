Kunst en wapens gaan hand in hand in Parijs

Heeft u daar ook zo'n hekel aan? Ben je in Parijs, wil je op dinsdag naar het Louvre voor de Mona Lisa, de Venus van Milo, Rembrandts Bathseba en de ontblote dame van Delacroix die met een Franse vlag in de hand de revolutie predikt, blijkt het best bezochte museum ter wereld uitgerekend op die dag altijd gesloten te zijn.



Heb je toch even zin om die hele café-au-lait-stad met zijn miljoenen lampjes en flessen nep-Bordeaux en dat eindeloze geleuter over hoe krokant gebakken het velletje van de confit de canard is, de rug toe te keren en door te rijden naar ongeacht welke stad in Spanje, Zwitserland of desnoods Duitsland, waar alle musea elke dag van de week open zijn.