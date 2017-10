Kunnen we dan nooit, nóóit, één keer in ons leven ergens op tijd komen?

Twintig minuten later zaten we inderdaad in de auto, ik met drie roze nagels en hij met een verkreukeld overhemd

Om één uur zouden we vertrekken, ik had het wel tien keer gezegd, en nu was het al vijf over één en was hij er nog niet. Konden we dan nooit, nóóit, één keer in ons leven ergens op tijd komen? Ik keek uit het raam: geen Man te zien. Heel even dacht ik erover nog snel mijn nagels te lakken, maar ik deed het niet: als hij straks binnenkwam, zou ik meteen theatraal de trap afhollen, hup, hup, de auto in, geen tijd, geen tijd, en dan kon je niet zelf aan tafel zitten met een potje lak, dat was niet sterk.



Twintig minuten later zaten we inderdaad in de auto, ik met drie roze nagels en hij met een verkreukeld overhemd.



'Had je die niet even kunnen strijken?', zei ik met een blik opzij.



Eenmaal bij het kasteel kwamen we over een grindpad aanrennen waar iedereen rustig in de zon in een espresso stond te roeren.