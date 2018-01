Kringloopwinkels zijn de enige winkels met bestaansrecht

Ik móét naar Steenwijk, was de voornaamste gedachte die ik had na het bekijken van het VPRO-programma Het succes van de kringloopwinkel. Als je het hebt over de kloof tussen de Randstad en de rest van het land, is er een heel groot gapend kwalitatief gat tussen de kringloopwinkels. In de Randstad heb je bijna alleen maar kleine kringloopwinkels met restanten glaswerk, VHS-banden en zweetgeur, terwijl je in de provincie gigantische, bizar goed geordende kringloopwarenhuizen aantreft, waar je alle goeie platen van de jaren zeventig kunt kopen, echte jade, eerste drukken van boeken en hele Marimekkoserviezen, intact.



Dit heb ik gebaseerd op mijn bezoekjes aan kringloopwinkels in den lande, en op die eerste aflevering van Het succes, die nu wordt herhaald in het weekend.