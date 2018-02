Krijgt Duitse auto-industrie met 'de Henry Ford van China' een luis in de pels?

Li Shufu wordt de Henry Ford van China genoemd. In 1981 leende hij omgerekend 12 euro van zijn vader, een rijstboer, om voor zichzelf te beginnen. Hij richtte Geely op, wat staat voor 'geluk en winnen', en begon met fotografie en het scheiden van edelmetalen uit elektronisch schrot. In 1998 bouwde hij ook een eigen auto. Die leek zozeer op een Mercedes dat de Duitsers een rechtszaak wegens plagiaat aanspanden.



Inmiddels is Li Shufu multimiljardair en eigenaar van een van de grootste autoproducenten van China. In 2010 nam hij het Zweedse Volvo-concern over van Ford. Drie jaar later kocht hij de producent van de Londense taxi's in Coventry erbij.