Kremlin zal koers moeten aanpassen

De calculatie van Moskou dat het zichzelf zou kunnen helpen in de strijd tegen de sancties van het Westen is niet opgegaan. Het is eerder zo dat Moskou niet om de conclusie heen kan dat een betere verhouding met de Europese Unie nodig is. Zonder die hulp zal het heel moeilijk worden om meer welvaart in Rusland te realiseren.



Beslissend zal zijn of Poetin en zijn regering de eigen samenleving duurzaam willen versterken of liever hun controle daarover. Op het ogenblik wijst helaas alles op dat laatste.