Krachtigste antwoord op fanatisme is bescheidenheid

We leven in een tijd van angst. Het land wordt overhoop gehaald door ingewikkelde krachten in de gedaante van veranderingen in de samenstelling van de bevolking en van technologische omwentelingen. Veel mensen leven in een angstaanjagende vrijheid, zonder instellingen die ze kunnen vertrouwen, zonder binding aan religies of bronnen van zingeving, onzeker over hun eigen leven. Angst is niet zozeer vrees voor iets specifieks maar voor alles, een niet te benoemen vrees voor de toekomst. Mensen zullen alles doen om daaraan te ontkomen.