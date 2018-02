Krachten die al langer in buurlanden gaande zijn, werken nu ook in Duitsland

Gisternacht schrok ik wakker van een Messenger-bericht. 2 uur 19 gaf mijn mobiel aan. 'Als je het mij vraagt, is het allemaal over en voorbij. One big fucking selfmade mess. Totale meltdown waarschijnlijk. Liberale democratie in gevaar. Goede nacht.' De tekst was in het Duits, en ging over wat er momenteel in de Duitse politiek aan de hand is, met name binnen de sociaal-democratische SPD.



Het bericht was van een van de vooraanstaande denkers binnen de Duitse sociaal-democratie, langjarig adviseur van de politieke top van die partij en goede vriend van mij. Ik vrees dat hij beschonken was toen hij het bericht verstuurde, maar dronken mensen spreken altijd de waarheid.