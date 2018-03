Koninklijke Marine mag niet verder richting periferie verdwijnen

Tegelende ouderen

Er moet meer groen komen in de steden anders loopt het riool over, maar ouderen hebben geen geld om hun tuin te onderhouden (U, 24 maart). Ikzelf, ook oudere, laat al het regenwater in mijn tuin en van het dak in een grindkuil lopen. Voor het riool is dat beter (dan lopen de zuiveringsinstallaties niet over met relatief schoon water) maar het is ook veel beter voor het grondwater. Dat wordt schoner, en blijft beter op peil. De bomen worden groener.



Omdat ik ook het water van de helft van het dak van de buren in de grond laat lopen, schat ik dat 150 procent van het oppervlak dient als wateropvang zonder riool.



Dus: betegel gerust je tuin, maar laat het terras aflopen of maak een gootje, zodat het water in de grond verdwijnt. Graaf zo nodig een grindkuil. Vang het regenwater van het dak op in een regenton, met een overloop naar de grindkuil.



Mijn (be)tegelwijsheid: 'Tegel wel of tegel niet, maar hemelwater moet in de grond, niet in het riool!'



Richard V. de Mulder, Rotterdam, lid waterschapsbestuur voor 50PLUS in Rotterdam (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)