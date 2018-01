Kom op, PvdA, stop met tijd verspillen

Onmacht of onwil

Als het niet zo ernstig was, zou ik erom kunnen lachen. De minister-president gebruikt als reden voor het niet ingrijpen in het probleem van de aardbevingen in Groningen de langdurige onderhandelingen over de formatie van een nieuw kabinet in 2017.



Had hij vanaf 2012 geen maatregelen kunnen nemen om de inwoners van Groningen schadeloos te stellen en te onderzoeken hoe toekomstige aardbevingen voorkomen kunnen worden?



Als de aardbevingen zich hadden voorgedaan in de grachtengordel in Amsterdam, in Wassenaar, in Bloemendaal of in Kralingen (ik bedoel in het welvarende deel van Kralingen), dan zouden er al lang maatregelen genomen zijn.



Edward P. Woldendorp, Almelo