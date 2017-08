Koester onafhankelijke, betrouwbare publieke omroep

We laten het toch niet gebeuren dat we ons over een paar jaar verwonderd afvragen hoe het ook in Nederland zover heeft kunnen komen?

De publieke omroep zal altijd het héle verhaal en álle opvattingen presenteren. Zal zijn uiterste best doen om álle groepen te blijven bereiken. Ja, daar is meer diversiteit voor nodig (meer vrouwen en allochtonen wat mij betreft), ja, daar zijn nieuwe wegen voor nodig (nu onze kijkers en luisteraars steeds vaker via social media en digitale platforms programma's tot zich nemen), en ja, daar is meer geld voor nodig (laat de Googles en de Facebooks die honderden miljoenen in ons land verdienen, ook financieel aan een sterke Nederlandse mediasector bijdragen)!



Laten we de publieke omroepen - die werken vanuit publieke waarden - koesteren en bewaken. Juist nu! Daarom vraag ik indringend aan de politiek: 'Wat is onze onafhankelijke, betrouwbare en diverse publieke omroep u waard?' Als we in deze snel veranderende en chaotische tijden niet investeren in een sterk en totaal onafhankelijk mediaplatform, aan wie geven we het dan uit handen? We laten het toch niet gebeuren dat we ons over een paar jaar verwonderd afvragen hoe het ook in Nederland zover heeft kunnen komen?