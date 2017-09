Koerdisch streven is legitiem - maar niet tegen elke prijs

Helaas is de werkelijkheid weerbarstig - ook in Koerdisch Irak zelf: minder een democratie dan een familieclan die hard optreedt tegen critici, met betwiste grenzen in strategisch oliegebied, en zonder waarborgen voor de rechten van andere minderheden. In een regio vol van sektarische spanningen en oorlogsgeweld. Is het raadzaam een lucifer af te steken in een munitiedepot?



Het begrip nationale zelfbeschikking is - buiten het terrein van dekolonisatie van Europese wereldrijken - altijd geclausuleerd, afhankelijk van de luimen van de grote machten en in dienst van hun belangen of de door hen gedefinieerde internationale veiligheid. Soevereiniteit en territoriale integriteit van landen zijn sleutelbegrippen in de internationale ordening. Schending daarvan - zonder toestemming van het 'moederland' - is daarom uiterst controversieel, zoals blijkt uit de door het Westen gesteunde Kosovaarse afsplitsing van Servië en de annexatie van de Oekraïense Krim door Rusland. Waar het wel lukte - Oost-Timor, Zuid-Soedan - gebeurde het als vorm van crisisbeheersing en met instemming van betrokken landen.

Het referendum was een onnodige stap - die tot bloedvergieten of andere ellende kan leiden