Koe in de wei is beter voor koe, milieu en mens

Honger

Dat wij de wereld moeten voeden is meer een wensdroom van de melkveehouderij dan een goed idee

Hoe economisch rationeel is het bijvoorbeeld dat koeien in Nederland gemiddeld al op een leeftijd van 6 jaar naar het slachthuis gaan. Als men een wat lagere melkproductie en een wat langere tijd tussen de geboorte van 2 kalfjes accepteert kan een koe met gemak een stuk ouder worden. Dat bespaart de boer opfokkosten van vervangende kalveren. En, oh ratio, het is bekend dat een oudere koe makkelijk wat meer melk geeft.



Dat wij de wereld moeten voeden is meer een wensdroom van de melkveehouderij, dan een rationeel goed idee. Honger is een armoede- en verdelingsvraagstuk. Zodra arme mensen het beter krijgen gaan ze zelf meer voedsel produceren. Onze landbouwuniversiteit telt niet voor niets veel Chinezen en studenten uit andere opkomende economieën.



In Nederland zuivel produceren is relatief duur, elders kan men dat goedkoper. Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland en Ierland. In die landen loopt bijna 100 procent van de koeien het grootste deel van het jaar in de wei. Niet rationeel? De koe zelf buiten haar voedsel bijeen laten grazen is veel goedkoper dan koeien binnen houden en voeren.



Kortom, de redeneringen van rundveedierenarts Dijkhuizen zijn helemaal niet zo rationeel. Als wij die redeneringen volgen gaan de koeien voorgoed de stal in en verwordt de melkveehouderij tot een vee-industrie, waarin de koe een fermentatievat annex melkfabriekje is geworden en de melkveehouder vervangen wordt door fabrieksarbeiders. Het is een terechte emotie dat velen hier tegen zijn en de koe in de wei willen zien grazen.



Bert van den Berg, Programmamanager veehouderij, Dierenbescherming