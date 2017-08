KNVB is verplicht om vrouwenvoetbal verder te professionaliseren

Vrouwenvoetbal is een relatief jonge sport. De vrouwen in hockey, handbal en volleybal zijn twintig jaar verder en dat weerspiegelt zich in hun volwassen spel. De Nederlandse vrouwen werden in 1995 Europees kampioen volleybal, in 2015 wonnen ze in een welhaast andere sport een zilveren EK-medaille. Zo zullen de voetbalsters over twintig jaar hun doorbraak bij het EK van 2017 analyseren en zich verwonderen over de vaak gebrekkige techniek, de matige coördinatie en de zwakke keepers.



De KNVB is het nu aan de vrouwen verplicht om de sport verder te professionaliseren. En dat kan alleen met een bredere eredivisie, waarin topclubs als Feyenoord niet mogen ontbreken met een vrouwenploeg. Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland, nieuwe idolen zijn opgestaan bij het EK. Zonder verbeterde jeugdopleiding en een sterkere competitie is de Europese titel een incidenteel eerbetoon geweest aan een bruisende vrouwenploeg.