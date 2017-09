Knap dat Apple het voor elkaar krijgt dat wij een peperdure iPhone willen

De iPhone bestaat tien jaar, en daarom presenteerde Apple dinsdag de iPhone X (tien). Er waren in het Steve Jobs Theater duizend Apple-employees bijeen gedreven voor de inmiddels traditionele gezamenlijke masturbatiesessie op de nieuwste Apple-producten en dus vooral, na de vaste Steve Jobs-formule 'One more thing...', op de iPhone X.



Jobs was er zelf ook nog even, althans zijn stem vanuit de hemel, en daarmee was de toon gezet. Apple is al jaren een religie en Jobs is de Allerhoogste. Ceo Tim Cooke is zijn vervanger op aarde - 'we honour Him', zei hij plechtig (applaus, geroep).