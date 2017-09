Kluitert was allang irrelevant

Dopingarts

De heren Feuth en Bakker prijzen wielerarts Peter Janssen omdat hij de publiciteit heeft gezocht over doping in de wielerwereld. Geen woord van afkeuring over het feit dat Janssen duidelijk zijn medische opleiding heeft misbruikt om zeer actief mee te werken aan het creëren en in stand houden van doping. Kennelijk nemen zij Janssen zijn onethisch medisch handelen niet kwalijk.



Zij stellen dat hij met zijn verhaal de sportwereld een dienst heeft bewezen. Welke dienst? Dat er onder andere in de wielersport doping werd gebruikt, is allang bekend en ik neem aan dat kenners de meeste van de in het artikel genoemde feiten al wisten. Mij komt het voor dat Janssen, veilig in Thailand wonend, zijn kans schoon zag in de publiciteit te komen en zich als held te profileren met feiten over zijn handelen zonder kans daarvoor te moeten boeten. Hij is geen held maar overduidelijk een dader zonder berouw. Zo antwoordt hij op de vraag of hij niet heeft meegewerkt aan de invoering van verboden middelen dat je dat zo zou kunnen noemen, in plaats van een berouwvol ja.



Dat hij allerlei namen noemt van renners, onder wie een bekende wielrenster als Van Moorsel, voedt mijn vermoeden over zijn eigenlijke doel, namelijk publiciteit. Waarom anders zonder bewijs haar naam noemen? Publiciteit heeft hij gekregen, maar het enige dat hij heeft bereikt is dat hij iemand verdacht heeft gemaakt. Bepaald geen prijzenswaardige daad.



Ben de Wolf, Bilthoven