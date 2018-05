KLM dreigt te worden meegesleurd in de ondergang van de grotere Franse partner

De fusie tussen KLM en Air France heeft een dramatisch dieptepunt bereikt. Dat de bedrijfscultuur van de twee vliegmaatschappijen onverenigbaar bleek, was bij aanvang al duidelijk. Maar met de laatste overwinning van de Franse vakbonden is nu echt de toekomst van het fusiebedrijf op het spel gezet. Zolang het personeel van Air France immers blijft dwarsliggen zal de groei van de Franse tak achterblijven bij het florerende KLM en blijft dus de scheve verhouding in stand die zo fnuikend is voor het onderlinge vertrouwen.



De laatste poging van Jean Marc Janaillac, topman van Air France-KLM, om de impasse te doorbreken is vrijdag jammerlijk mislukt. In de hoop dat het personeel van Air France het nut van hervormingen zou inzien, verbond hij zijn lot aan een stemming over een redelijk loonbod. Het personeel koos voor eigen behoud en dus moest hij opstappen. De hoop dat Air France nu nog snel de noodzakelijke hervormingen gaat doorvoeren om te kunnen concurreren met Europese budgetmaatschappijen en de snelgroeiende vliegtuigmaatschappijen uit het Midden-Oosten, is hiermee vervlogen.

Hoe wenselijk ook, terugdraaien van de fusie lijkt geen optie