Klimaatsceptici shoppen selectief uit ons IPCC-rapport, zegt hoogleraar economie en medeauteur

Er is wel een toename van extreme weersomstandigheden. In de context van het rapport betekent de Engelse term 'low confidence' niet dat er weinig vertrouwen is, maar dat er weinig wetenschappelijk bewijs is om een bepaald effect toe te kennen aan klimaatveranderingen. Een subtiel punt misschien, maar belangrijk. Dat het statistisch niet vaststaat dat het aantal cyclonen toeneemt (één variabele van de vele) door de opwarming, ontkracht niet dat extreme weersomstandigheden toenemen.



Het tweede punt in de interpretatie van de tweet is dat modellen een grotere opwarming voorspellen dan waargenomen over de periode 1998-2012. Dit is een halve waarheid. Wie het IPCC-rapport leest, ziet dat de modellen zich richten op trends op de lange termijn, en dat de IPCC beschrijft hoe door korte termijn-cycli de trend in sommige decennia hoger en in andere lager uitvalt dan de modellen beschrijven. De periode 1984-1998 laat een grotere stijging zien dan de modellen voorspelden; de periode 1998-2012 een lagere. Dat is niet vreemd.