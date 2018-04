Klachten bestaan, soms vormen ze een goed omschreven ziekte, soms heten ze de ziekte van Aaf

Mijn Aaf is geen columnist in deze krant, maar ze houdt van columns en laat die graag voorlezen. De Aaf van mij is oud, heeft een beroerte gehad, is bijna blind en kan niet veel meer. Haar vriend belde. 'Je moet komen. Ze heeft de familie gebeld, omdat ze bang is naar het ziekenhuis te moeten. Dan kan ze net zo goed dood zijn, zegt ze. Ze voelt zich beroerd.'



Nu is ze vaker heel beroerd en kan ik meestal niet vinden wat er aan de hand is. Ik mag haar graag en vind het nooit erg als ik moet opdraven.