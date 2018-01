Kinderfeestjes uitbesteden of de avonduurtjes opofferen? Aaf koos het laatste

In de wereld van de kinderpartijtjes is er een schisma tussen de ouders die vinden dat je een partijtje gewoon moet uitbesteden (je huurt een kinderhatende piraat met een goocheldoos in die ook zorgt voor de friet en de onbiologische worstjes) en de ouders die vinden dat je het lekker ouderwets zelf moet doen (met speurtochten, spijkerpoepen, koekhappen en een grabbelton).



Maar dat schisma zit ook in mij. Mijn ene ik (Freud had hier een term voor, maar die weet ik even niet meer) vindt dat ik een speurtocht moet uitzetten waarna we met zijn allen marshmallows gaan roosteren boven een fikkie - dat fikkie moet wel gestookt worden in mijn woonkamer want een tuin hebben we niet - en mijn andere ik vindt het eigenlijk wel prima om de hele zooi uit te besteden aan iets wat Kidz4Partyz heet en toe te kijken hoe een 23-jarige jongen in een gymhal met mijn kinderen en hun vrienden apekooit waarna er een generieke taart wordt geserveerd voor te veel geld.