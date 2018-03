Kinderen die zeggen dat pistolen niet op scholen horen zijn niet slim en nobel, maar goed opgevoed

Naomi Wadler hield een prachtige toespraak. Tienduizenden antiwapen­demonstranten in Washington DC en miljoenen televisiekijkers over de hele wereld hoorden haar korte, elegante betoog over zwarte meisjes die omkomen door wapengeweld. Die zijn er namelijk ook, maar ze halen minder vaak de voorpagina's dan witte kinderen, aldus Wadler. Terwijl die zwarte meisjes natuurlijk net zo goed 'stralende, mooie meisjes, vol potentie' waren. Misschien leuk om erbij te vertellen: Naomi Wadler is pas elf.



De reacties op haar toespraak waren lyrisch, van The Washington Post tot de BBC. Ze wordt geprezen als het meisje dat Amerika inspireert. Op sociale media regent het 'Naomi for president' en andere superlatieven over het kind dat 'pas elf jaar oud is en toch slimmer dan wij allemaal'.