Kim Jong-uns zus de Ivanka Trump van Noord-Korea? Alsjeblieft, zeg!

Het gebeurt niet vaak dat ik me beledigd voel namens Ivanka Trump, maar nu bevind ik me toch in deze uiterst vreemde situatie. En heb ik duidelijk wat uit te leggen.



Vorige week begonnen de Winterspelen in Zuid-Korea. De aartsvijand van dat land, Noord-Korea, stuurde een delegatie van atleten, cheerleaders en zogeheten dignitarissen. Dit was een grote ontwikkeling, aangezien Noord-Korea een schurkenstaat is die wordt bestuurd door een moordlustige fanaat, Kim Jong-un, die opgetogen dreigt andere landen met kernwapens te bombarderen, eerst en bovenal de Verenigde Staten. Dus vroeg deze ontwikkeling zeker om een scala aan nieuwsverhalen en een bijbehorende reeks tweets.



Maar ik zag veel te weinig verslaggeving die zich verbaasde over de brutaliteit van de Noord-Koreanen zichzelf voor te doen als de goedaardige afgezanten van een normale plek. En ik zag te veel berichten waarin verwonderd, bijna goedkeurend, werd verteld over hun streken.