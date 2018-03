Kiezers willen meer aandacht van gekozenen

Gemeenteraadslid is steeds vaker een functie voor welgestelde ouderen, constateert de Raad voor het Openbaar Bestuur. De gemiddelde leeftijd van een raadslid is 53,6 jaar. Werkte in 2014 nog bijna 70 procent van de raadsleden, inmiddels is dat nog maar 54 procent. Nederland heeft ooit gekozen voor een lekenbestuur in de gemeenten, opdat de raad een goede afspiegeling is van de maatschappij. Dat laatste is dus steeds minder het geval.



Als oorzaak wordt vaak gekeken naar de beloning. Een gemiddeld raadslid verdient 14,35 euro per uur, maar in kleine gemeenten moeten raadsleden het doen met 4,91 euro per uur en vaak nog minder, omdat ze overuren maken. Dat mag best wat omhoog.