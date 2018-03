Kiezers blij met winst van partijen waar ze over 4 jaar mee gaan afrekenen

We zijn klaar voor een frisse teleurstelling in deze stad Arne van der Ploeg (52)

Arne van der Ploeg (52) stemde in Amersfoort op GroenLinks. Hij kijkt ernaar uit bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen die winst volkomen teniet te doen: 'Het ligt nu voor de hand dat GroenLinks in het college komt. De partij kan nu haar verkiezingsbeloftes omzetten in compromissen en beleid waar we ons als het erop aankomt niet echt in kunnen vinden. We zijn klaar voor een frisse teleurstelling in deze stad.'



Irene Schulting (68) is tevreden dat D66 fors verloren heeft in Leusden. 'Zij hebben hun kans gehad om te besturen, en die krijgen ze over vier jaar wat mij betreft weer, als ze de woede verwoorden die ik tegen die tijd voel over het nog te vormen college. Tenzij ik dan nog boos ben op D66 vanwege landelijk beleid, maar dat kan ik nu onmogelijk al voorspellen.'



Richard de Mos van Groep de Mos/Hart voor Den Haag laat weten 'beretrots' te zijn dat hij over vier jaar een gigantische schrobbering van zijn stadsgenoten mag ontvangen. 'Dat terug-naar-af-gevoel, daar doe je het in principe voor.'