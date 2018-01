Keyvan Shahbazi: Ik hoop zo dat mijn Turkse kleermaker niet wist wat hij allemaal zei

Iemand 'de waarheid vertellen', blijft voor mij elke keer weer een worsteling

Ha, hoe is het, vriend? Weet je nog wie ik ben? Toen je mijn naam op de bon schreef, vroeg je nog wat Keyvan betekent. Ik zei Saturnus. Maar zelfs nadat ik je een plaatje van die planeet vanaf mijn mobiel liet zien, zei het je niet veel. We hebben het wel over van alles en nog wat gehad. Althans jij hebt veel verteld. Ik viel halverwege wel een beetje stil. En daarom schrijf ik je nu deze brief.



Ons gesprek begon met jouw vraag, of ik gelukkig was. Ik stond in je winkel met een stapel broeken waarvan de taille wijder moest worden. Ik begreep eerst je bedoeling niet, maar toch zei ik: 'ja'. En toen je met je handen om je buik riep; 'ik ook', moest ik hard lachen. Na onze lachsalvo's begonnen we aan het passen en meten van de broeken. We vertelden over de liefde voor onze kinderen, onze gelukkige huwelijken en dat we het zo goed hadden. Het was onverwachts gezellig.



Maar achteraf heb ik daar wat gemengde gevoelens bij. Ik had graag gezegd, dat wat je later over Nederland zei eigenlijk kletskoek was. Maar ja, ik tors nog steeds die Perzische hoffelijkheid- en beleefdheidsrituelen waar ik mee ben opgegroeid. De 'gewone normale Nederlanders' zeggen het recht in je gezicht waar het, volgens hun, op staat. Ik ben dan meestal knock-out als ze dat met mij doen. Iemand 'de waarheid vertellen', blijft voor mij elke keer weer een worsteling.