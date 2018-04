Kernwapens zijn weer helemaal terug. Gaan we richting een nieuwe kernwapenwedloop?

Kapsel of kernwapen?

Zijn huidige faam dankt Kim deels wél aan zijn kapsel, maar vooral aan de suggestie dat hij bereid is zijn kernwapens op te geven. Als hij dat echt doet, belandt hij echter direct in de onfortuinlijke hoek van de Libische dictator Kadhafi (eindigde in de goot) of Oekraïne (gaf kernwapens op, werd uiteengereten). We kunnen niet in zijn brein kijken, maar Kim mikt waarschijnlijk op een andere uitkomst.



In een instabielere wereld spelen kernwapens weer een grotere rol. Het verklaart hoe Rusland nog altijd ver boven zijn eigen gewichtsklasse kan boksen en waarom er in delen van de wereld een nieuwe kernwapenwedloop dreigt.